مدير مجمع الشفاء الطبي: استشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف مجمع الشفاء وسط غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 02:18

مدير مجمع الشفاء الطبي: استشهاد أكثر من 6 أشخاص في قصف مجمع الشفاء وسط غزة

منذ 8 mins 10 November، 2023
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