مكتب الإعلام الحكومي بغزة: القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي وتدل على وحشية الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 02:18

مكتب الإعلام الحكومي بغزة: القصف الإسرائيلي لمستشفيات القطاع جريمة دولية مخالفة للقانون الدولي وتدل على وحشية الاحتلال

منذ 55 mins 10 November، 2023
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