مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة “تسوفيم” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 02:16

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة “تسوفيم” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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