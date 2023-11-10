‫برنامج الامم المتحدة الانمائي: نصف المساكن في قطاع غزة دمرت  ‫خلال شهر واحد جراء الهجمات “الاسرائيلية”  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 00:38

‫برنامج الامم المتحدة الانمائي: نصف المساكن في قطاع غزة دمرت  ‫خلال شهر واحد جراء الهجمات “الاسرائيلية” 

منذ 5 mins 10 November، 2023
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