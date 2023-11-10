مراسل المنار:‏ مدفعية العدو الاسرائيلي إستهدفت اطراف بلدتي يارين⁩ والبستان⁩ جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 00:38

مراسل المنار:‏ مدفعية العدو الاسرائيلي إستهدفت اطراف بلدتي يارين⁩ والبستان⁩ جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 9 November، 2023
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