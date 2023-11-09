مراسل المنار: غارات وقصف مدفعي على أطراف بلدات اللبونة ‫وراميا وبيت ليف وعيترون وبليدا ومرجعيون والمجيدية وبسطرة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 22:56

مراسل المنار: غارات وقصف مدفعي على أطراف بلدات اللبونة ‫وراميا وبيت ليف وعيترون وبليدا ومرجعيون والمجيدية وبسطرة جنوب لبنان

منذ 51 mins 9 November، 2023
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