38 طفلًا مريضًا بالفشل الكلوي يحرمون من خدمات غسيل الكلى في المركز الوحيد المخصص للأطفال في قطاع غزة بعد توقف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال نتيجة نفاذ الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 22:58

38 طفلًا مريضًا بالفشل الكلوي يحرمون من خدمات غسيل الكلى في المركز الوحيد المخصص للأطفال في قطاع غزة بعد توقف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال نتيجة نفاذ الوقود

منذ 1 ساعة 9 November، 2023
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