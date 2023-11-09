السيد رئيسي يبحث مع أردوغان في اوزبكستان لبحث الأزمة الإنسانية بغزة وسبل وقف العدوان

التقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمّة منظّمة التّعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكيّة طشقند، وبحثا الأزمة الإنسانيّة النّاجمة عن الهجمات ال​إسرائيل​ية على ​غزة​، والخطوات اللّازمة للحل.

وشدد أردوغان خلال اللّقاء على “وجوب اتخاذ ​العالم الإسلامي​ موقفًا مشتركًا لزيادة الضّغط على إسرائيل”، مؤكّدًا أنّ “وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، من شأنه أن يخدم السّلام في المنطقة والعالم”.

ولفت أردوغان إلى أنّه “يتعيّن على منظّمة التّعاون الإسلامي “بذل الجهود للتّوصّل إلى حلّ عادل في القمّة الاستثنائيّة الّتي ستعقد في ​السعودية​ الأحد المقبل” مبديًا استعداد بلاده لتبنّي مسؤولية “الضامن من أجل حل الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

من جهته شدد الرئيس الإيراني، السيد رئيسي، خلال اللقاء على أنّ “على البلدان الإسلامية قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني”. مؤكدا أنّ “وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، من شأنه أن يخدم السلام في المنطقة والعالم”.

وحث السيد رئيسي منظمة التعاون الإسلامي على “بذل الجهود للتوصل إلى حل عادل في القمة الاستثنائية التي ستعقد في السعودية الأحد المقبل”، مشيراً إلى أنه “لا بدّ من وقف إطلاق النار في قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه”.

المصدر: مواقع