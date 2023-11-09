المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: قتل حتى الآن 354 جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2023 - 21:12

المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: قتل حتى الآن 354 جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب

منذ 59 mins 9 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة