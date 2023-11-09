كتائب القسام تعلن مقتل الأسيرة المجندة “فاؤول أزاي مارك أسياني” وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 21:12

كتائب القسام تعلن مقتل الأسيرة المجندة “فاؤول أزاي مارك أسياني” وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم

منذ 59 mins 9 November، 2023
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