شهداء وجرحى في صفوف النازحين والجرحى بالمستشفى الأندونيسي  ‫جراء غارات عنيفة لطائرات الاحتلال على محيط المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 19:24

شهداء وجرحى في صفوف النازحين والجرحى بالمستشفى الأندونيسي  ‫جراء غارات عنيفة لطائرات الاحتلال على محيط المستشفى

منذ 42 mins 9 November، 2023
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