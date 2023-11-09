أبو حمزة: العدو الاسرائيلي الذي يحاول منذ أيام التقدم من عدة محاور يتجرع الألم والرعب في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 19:24

أبو حمزة: العدو الاسرائيلي الذي يحاول منذ أيام التقدم من عدة محاور يتجرع الألم والرعب في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة

منذ 35 mins 9 November، 2023
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