‫مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات ‫العسكرية إلى داخل مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 13:30

‫مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات ‫العسكرية إلى داخل مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة

منذ 7 mins 9 November، 2023
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