العدو يخفي عدد قتلاه في معارك غزة… ما هو العدد المنطقي بحسب مصادر المقاومة ؟

أعلنت كتائب القسام عن تدمير 136 دبابة وناقلة جند بشكل كلي او جزئي في قطاع غزة، واذا قارنا عدد هذه العربات مع أرقام العدو الصهيوني عن خسائره نجد ان شيئا غير منطقي في الأمر وان العدو يخفي العدد الحقيقي، فمصادر المقاومة الفلسطينية تؤكد ان”استهدفت هذه الآليات ورأت بأم العين الجثث المتفحمة فيها، فعلى الأقل ان يتواجد في كل آلية من 4 الى 6 افراد وكل هذا العدد يقع بين قتيل وجريح هذا عدا القوات المتحصنة في المباني والتي جرى استهدافها، فعمليا لدينا اصابات بالمئات لجنود العدو ، كما ان الجرحى يعيقون عملية التقدم في المعركة لانهم يحتاجون لإجلاء سريع ومتابعة والخ”.

من الواضح ان العدو يخفي عدد قتلاه الحقيقي بالسير في الحرب النفسية التي يمارسها وهو حتى الآن لم يعرض اي فيديو او اي وثيقة من داخل غزة تدل على انجاز ما او تقدم نوعي .

المصدر: موقع المنار