‫الدفاع السورية: عدوان جوي صهيوني من اتجاه لبنان استهدف بعض  ‫النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية أدى لوقوع خسائر مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 00:04

‫الدفاع السورية: عدوان جوي صهيوني من اتجاه لبنان استهدف بعض  ‫النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية أدى لوقوع خسائر مادية

منذ 1 ساعة 8 November، 2023
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