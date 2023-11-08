اعلام العدو : صفارات الانذار تدوي في افيفيم وبرعام وانذار باختراق طائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 20:20

اعلام العدو : صفارات الانذار تدوي في افيفيم وبرعام وانذار باختراق طائرة مسيرة

منذ 49 mins 8 November، 2023
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