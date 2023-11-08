وفد من” الجبهة العربية التقدمية” يزور سفير تونس مقدرا مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية

زار وفد من” الجبهة العربية التقدمية”، ضم رئيس حركة “الشعب” النائب السابق نجاح واكيم، امين الهيئة القيادية في قوات المرابطون العميد مصطفى حمدان، عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي هاني فياض، سفير الجمهورية التونسية بوراوي الإمام، في مقر السفارة التونسية في بيروت.

واعرب الوفد وفق بيان عنه ، عن تقديره العالي لموقف الجمهورية التونسية والرئيس قيس سعيد من القضية الفلسطينية، حيث “كان سباقاً في الاعلان عن دعمه لأهل فلسطين والمقاومة الفلسطينية، ورفض التدخل الأميركي والغربي في دعم الآلة العسكرية الصهيونية في إجرامهم، والإبادة الجماعية ضد أهل فلسطين”.

من جانبه، قدر السفير بوراوي الامام تحركات الجبهة العربية التقدمية، وقال:” ان ما يحدث في غزة وكامل فلسطين جرائم ضد الانسانية”، وجدد تأكيد” مواقف تونس، المبدئية والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه كاملة التي لا تسقط بالتقادم، كما يشدد دائما الرئيس قيس سعيد، واقامة دولته المستقلة على ارضه السليبة وعاصمتها القدس الشريف”، مبرزا في الوقت نفسه “أهمية العمل على مخاطبة الضمائر الحيّة في العالم للتصدّي لحملات التضليل والتشوية الصهيونية، والوقوف إلى جانب شعبنا العربي في فلسطين وحقه في مقاومة الاحتلال الغاشم بكل الوسائل المتاحة كما نصت على ذلك كل الشرائع والمواثيق”.

اضاف:” ان تونس تتطلع إلى مواقف عربية في مستوى التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتحركات قوية وعالية السقف رسمية وشعبية لوضع حد لجرائم الاحتلال وحماية شعبنا في فلسطين”.

المصدر: بريد الموقع