قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 05:18

قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة

منذ 2 ساعة 8 November، 2023
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