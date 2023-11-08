وكالة الأنباء الفلسطينية: إصابة شاب بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال أحياء عدة في الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 05:18

وكالة الأنباء الفلسطينية: إصابة شاب بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال أحياء عدة في الخليل

منذ 2 ساعة 8 November، 2023
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