المتحدث باسم جيش العدو: مقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من عناصر المخابرات منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2023 - 05:18

المتحدث باسم جيش العدو: مقتل 348 جنديا وضابطا و59 شرطيا و10 من عناصر المخابرات منذ بداية الحرب

منذ 4 ساعة 8 November، 2023
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