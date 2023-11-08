الاحتلال يطلق قنابل مضيئة بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف يستهدف المناطق الغربية من مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 8 2023 - 05:16

الاحتلال يطلق قنابل مضيئة بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف يستهدف المناطق الغربية من مدينة غزة

منذ 4 ساعة 8 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة