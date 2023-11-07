‫المتحدث باسم الداخلية بغزة: ندق ناقوس الخطر ونحذر من سياسة ‫الاحتلال الممنهجة لتجويع وتعطيش سكان محافظتي غزة وشمال غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 14:06

‫المتحدث باسم الداخلية بغزة: ندق ناقوس الخطر ونحذر من سياسة ‫الاحتلال الممنهجة لتجويع وتعطيش سكان محافظتي غزة وشمال غزة 

منذ 17 mins 7 November، 2023
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