‫المتحدث باسم الداخلية في غزة: لا توجد أي مناطق آمنة في غزة ‫وحديث الاحتلال عن ممرات آمنة مجرد كذب  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 14:06

‫المتحدث باسم الداخلية في غزة: لا توجد أي مناطق آمنة في غزة ‫وحديث الاحتلال عن ممرات آمنة مجرد كذب 

منذ 18 mins 7 November، 2023
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