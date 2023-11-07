المرتضى مترئساً وفد لبنان الى الاونيسكو باريس: على الهيئات الاممية المعنية بالثقافة مسؤولية أخلاقية وإنسانية تفرضها حرب الإبادة التي تشنّها اسرائيل وداعموها ضدّ غزّة واهلها

وصل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الى باريس مترئساً الوفد الرسمي اللبناني المشارك في المؤتمر العام للأونيسكو في دورته الثانية والأربعين.

ويضمّ الوفد كلاًّ من معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو الأستاذ شوقي ساسين والأمين العام للجنة الأستاذة هبة نشابة والأمين العام المساعد في اللجنة الأستاذة رمزة جابر ومستشار الوزير الأستاذ روني الفا والدكتورة تمارا الزين الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية فضلاً عن أعضاء من الامانة العامة للجنة والقائم بالأعمال الاستاذ نديم الصوراتي من بعثة لبنان الدائمة في الاونيسكو.



وقد حاز لبنان شرف تخصيصه بالمقعد رقم واحد في هذه الدورة وقد جلس فيه الوزير المرتضى قبل ظهر اليوم مشاركاً في افتتاح فعاليات المؤتمر كما من المنتظر ان تكون للمرتضى كلمة مدويّة في المؤتمر نهار الخميس القادم وقد مهّد لها بتصريحٍ اعتبر فيه أنه على المثقفين في العالم، والهيئات الاممية المعنية بالثقافة، ان يرتقوا الى المسؤولية الاخلاقية والإنسانية التي تفرضها حرب الإبادة التي تمعن فيها اسرائيل وداعموها ضدّ غزّة واهلها.

المصدر: وزارة الثقافة