‫المتحدث باسم جيش العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى  ‫24 منذ بداية المعارك البرية في غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 12:08

‫المتحدث باسم جيش العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى  ‫24 منذ بداية المعارك البرية في غزة 

منذ 18 mins 3 November، 2023
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