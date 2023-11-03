‫إعلام العدو: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في المعارك البرية  ‫في غزة ما يرفع عدد القتلى منهم الى 24 قتيلا منذ يوم الثلاثاء  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 10:02

‫إعلام العدو: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في المعارك البرية  ‫في غزة ما يرفع عدد القتلى منهم الى 24 قتيلا منذ يوم الثلاثاء 

منذ 39 mins 3 November، 2023
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