جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود آخرين خلال الاشتباكات في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 06:16

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود آخرين خلال الاشتباكات في قطاع غزة

منذ 11 mins 3 November، 2023
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