طائرات الاحتلال تستهدف بغارتين محيط مقبرة مخيم البريج وسط  ‫قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 06:16

طائرات الاحتلال تستهدف بغارتين محيط مقبرة مخيم البريج وسط  ‫قطاع غزة 

منذ 41 mins 3 November، 2023
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