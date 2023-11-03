مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 06:16

مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

منذ 44 mins 3 November، 2023
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