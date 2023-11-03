قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا ومخيم قلنديا بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2023 - 06:16

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا ومخيم قلنديا بالقدس

منذ 2 ساعة 3 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة