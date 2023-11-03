المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة الاحتلال الامريكي المجاورة لمطار اربيل بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 00:10

المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة الاحتلال الامريكي المجاورة لمطار اربيل بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر

منذ 20 mins 2 November، 2023
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