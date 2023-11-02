‫عشرات الشهداء والجرحى في قصف قوات الاحتلال لعدد من المنازل ‫في حي الزيتون بمدينة غزة ومخيم خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 22:38

‫عشرات الشهداء والجرحى في قصف قوات الاحتلال لعدد من المنازل ‫في حي الزيتون بمدينة غزة ومخيم خانيونس جنوب القطاع

منذ 20 mins 2 November، 2023
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