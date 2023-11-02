سرايا القدس: استهدفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية  ‫مكثفة عند التاسعة بتوقيت البهاء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 22:38

سرايا القدس: استهدفنا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية  ‫مكثفة عند التاسعة بتوقيت البهاء

منذ 1 ساعة 2 November، 2023
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