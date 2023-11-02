ابو عبيدة: بعد 27 يوما من بدء معركة “طوفان الاقصى” يواصل المجاهدون التصدي لقوات العدو في جميع المحاور في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 21:06

ابو عبيدة: بعد 27 يوما من بدء معركة “طوفان الاقصى” يواصل المجاهدون التصدي لقوات العدو في جميع المحاور في غزة

منذ 45 mins 2 November، 2023
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