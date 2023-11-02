المتحدث باسم كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تدمير ما يقارب من كتيبة دبابات واوقعوا العديد من الاصابات في صفوف جنود العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 21:06

المتحدث باسم كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تدمير ما يقارب من كتيبة دبابات واوقعوا العديد من الاصابات في صفوف جنود العدو الاسرائيلي

منذ 48 mins 2 November، 2023
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