مجاهدو المقاومة الفلسطينية: نحن اليوم أكثر عزما وصلابة وأقوى إيمانا ويقينا بأن النصر حليفنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 19:34

مجاهدو المقاومة الفلسطينية: نحن اليوم أكثر عزما وصلابة وأقوى إيمانا ويقينا بأن النصر حليفنا

منذ 42 mins 2 November، 2023
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