إعلام العدو: سقوط صاروخ في منطقة طبريا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 19:36

إعلام العدو: سقوط صاروخ في منطقة طبريا

منذ 46 mins 2 November، 2023
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