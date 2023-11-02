المقاومة الإسلامية: هاجم مجاهدونا ثكنة زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين إنقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 16:32

المقاومة الإسلامية: هاجم مجاهدونا ثكنة زبدين بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة بواسطة مسيرتين إنقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية ‏كبيرة من المتفجرات وأصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة المذكورة

منذ 12 mins 2 November، 2023
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