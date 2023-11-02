سرايا القدس: اوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم شمال غرب غزة واشتبكنا معها محققين فيها اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 16:32

سرايا القدس: اوقعنا قوة صهيونية راجلة في كمين محكم شمال غرب غزة واشتبكنا معها محققين فيها اصابات مؤكدة بين قتيل وجريح

منذ 17 mins 2 November، 2023
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