القيادي في حماس أسامة حمدان: العدو الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر خلال أقل من 24 ساعة بغزة راح ضحيتها نحو ألف شهيد وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 16:32

القيادي في حماس أسامة حمدان: العدو الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر خلال أقل من 24 ساعة بغزة راح ضحيتها نحو ألف شهيد وجريح

منذ 23 mins 2 November، 2023
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