اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في افيفيم بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 16:32

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في افيفيم بالجليل الأعلى

منذ 20 mins 2 November، 2023
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