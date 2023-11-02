‫سرايا القدس: قوات النخبة تخوض اشتباكات ضارية مع قوات  ‫الاحتلال المتوغلة في منطقة أبو أبسل شرق الفخاري في خان يونس  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 15:00

‫سرايا القدس: قوات النخبة تخوض اشتباكات ضارية مع قوات  ‫الاحتلال المتوغلة في منطقة أبو أبسل شرق الفخاري في خان يونس 

منذ 22 mins 2 November، 2023
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