إعلام العدو: أنباء عن مغادرة السفير الإسرائيلي للبحرين بسبب  ‫الحرب ضد قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 15:00

إعلام العدو: أنباء عن مغادرة السفير الإسرائيلي للبحرين بسبب  ‫الحرب ضد قطاع غزة

منذ 40 mins 2 November، 2023
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