مجلس النواب البحريني يعلن مغادرة سفير “إسرائيل” للبلاد  ‫وعودة سفير البحرين من تل ابيب ووقف العلاقات الاقتصادية  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 15:00

مجلس النواب البحريني يعلن مغادرة سفير “إسرائيل” للبلاد  ‫وعودة سفير البحرين من تل ابيب ووقف العلاقات الاقتصادية 

منذ 43 mins 2 November، 2023
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