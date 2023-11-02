إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي الى 19 ضابطا وجنديا في محاور القتال على أطراف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي الى 19 ضابطا وجنديا في محاور القتال على أطراف غزة
منذ 7 mins
2 November، 2023
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