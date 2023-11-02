إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي الى 19 ضابطا وجنديا في محاور القتال على أطراف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2023 - 13:28

إعلام العدو: ارتفاع عدد قتلى الجيش الاسرائيلي الى 19 ضابطا وجنديا في محاور القتال على أطراف غزة

منذ 7 mins 2 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة