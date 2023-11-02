المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: التقديرات تشير إلى أن القنابل الملقاة على قطاع غزة تجاوزت 25 ألف طن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 13:30

المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: التقديرات تشير إلى أن القنابل الملقاة على قطاع غزة تجاوزت 25 ألف طن

منذ 26 mins 2 November، 2023
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