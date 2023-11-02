إعلام العدو: إصابة مجندة صهيونية من كتيبة “كركال” بجروح بليغة على الحدود المصرية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 13:24

إعلام العدو: إصابة مجندة صهيونية من كتيبة “كركال” بجروح بليغة على الحدود المصرية

منذ 46 mins 2 November، 2023
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