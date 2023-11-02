المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نحذر من كارثة صحية وشيكة ‫نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2023 - 13:28

المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: نحذر من كارثة صحية وشيكة ‫نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل

منذ 38 mins 2 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة