المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الاسرائيلي يقر بإلقاء ألف قنبلة على قطاع غزة منذ بدء العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 13:26

المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الاسرائيلي يقر بإلقاء ألف قنبلة على قطاع غزة منذ بدء العدوان

منذ 27 mins 2 November، 2023
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