إعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون نحو مواقع على الحدود الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 11:58

إعلام العدو: إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون نحو مواقع على الحدود الشمالية

منذ 23 mins 2 November، 2023
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